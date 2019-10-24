Волинська облрада ухвалила звернення проти “формули Штайнмаєра”

Волинська обласна рада прийняла звернення до Президента України і Голови Верховної Ради про недопущення капітуляції за так званою "формулою Штайнмаєра".

За рішення в цілому проголосувало 48 депутатів, повідомляє пресслужба Волиньради.

За основу волинські депутати взяли аналогічні звернення, раніше прийняті в інших областях.

У документі висуваються вимоги розірвати дипломатичні відносини, а також усі міжнародні договори з РФ; добиватися міжнародної підтримки і повномасштабної військової допомоги; укласти двосторонні угоди зі США і Великою Британією про повномасштабну військову допомогу Україні, надання летального озброєння та довгострокової військово-технічної допомоги; запровадити реальний воєнний стан у прифронтових територіях і повну блокаду тимчасово окупованих територій; не допустити надання «особливого статусу» для окупованих територій та скасувати чинний Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Депутати також наполягають на необхідності притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства усіх, хто зрадив Українську державу, працював на окупаційну адміністрацію, брав участь у бойових діях проти українських підрозділів та вчиняв інші злочини. Проводити ж вибори до органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях вважають за можливе лише після повної деокупації, завершення адміністративно-територіальної реформи та повної перепаспортизації всього населення, здійсненої шляхом перевірки кожної особи на наявність громадянства інших держав, співпрацю з окупаційним московським режимом, лояльність до України та відповідність статусу громадянина України.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра". За його словами, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та Рівненська обласні ради, а також Сумська, Кропивницька, Львівська, Херсонська та інші міські ради прийняли звернення до Президента і парламенту про неприпустимість урегулювання відносин з російським агресором на основі "формули Штайнмаєра". Натомість підтримала запропоновану президентом формулу Харківська міська рада.