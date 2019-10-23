Парад байків: у Чернівцях закриють мотосезон-2019

У Чернівцях до закриття цьогорічного мотосезону проведуть "Парад байків", він відбудеться у суботу, 26 жовтня.

Про це повідомляє сайт Чернівецької міської ради.

"26 жовтня на Соборній площі відбудеться "Парад байків" в рамках закриття мотосезону – 2019. У програмі заходу – мототрюки, шоу автозвуку, мотопробіг. Також в рамках заходу кожен бажаючий зможе взяти участь у розіграшах пасажирських місць в мотоколоні та зробити фото на байку", - йдеться у повідомленні.

Початок заходу о 12:00 год.

Мотопробіг стартує з Соборної площі о 16:00 год., колона байкерів проїде вулицями Героїв Майдану, Комарова, Воробкевича, Головною до Центральної площі та повернеться на Соборну площу.