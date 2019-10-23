Пенсіонерам з ОРДЛО заборгували понад 33 мільярди – Денісова

Українським пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб і тим, які проживають на тимчасово непідконтрольній уряду території, не виплатили 33,6 млрд грн.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"На 01.09.2019 року 259,6 тис. пенсіонерам ВПО не виплачено пенсію за минулий період на суму 8 096 623,4 тис. грн, що пов’язано з припиненням їх виплати та відсутністю відповідного порядку, який до цього часу не затверджено Кабінетом міністрів України", - написала вона.

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За словами Денісової, у середньому заборгованість становить по 31 тис. грн на особу, а загальна сума невиплачених пенсій пенсіонерам, які перебували на обліку в органах Фонду на територіях, що на сьогодні тимчасово окуповані, у період з червня 2016 року по квітень 2018 становить 33,6 млрд грн.