Депутатам показали бурштинові копальні на Рівненщині - легальні та “чорні”

Робоча група Верховної Ради України із законодавчого врегулювання видобутку бурштину відвідала Рівненщину.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної держадміністрації.

"Парламентарії, представники Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства й Міністерства енергетики та захисту довкілля, а також очільник Рівненської ОДА Віталій Коваль вивчали ситуацію на місцях легального та нелегального видобутку сонячного каменю", - йдеться у повідомленні.

Нардепи відвідали місця видобутку бурштину на Рівненщині/ Фото: Рівненська обласна державна адміністрація

За словами Коваля, члени групи спілкувалися із мешканцями, старателями, лісівниками, місцевою владою, маючи на меті зібрати дані для напрацювання законопроєкту, "який допоможе легалізувати видобування сонячного каменю із врахуванням інтересів простих людей".

Голова ОДА наголосив, що можливість законно добувати бурштин – це офіційні робочі місця, в першу чергу, для жителів Полісся і додаткові надходження в бюджет області. Це порядок і захищеність екології краю, прозора і зрозуміла робота для промисловців.

«Закон про бурштин потрібен негайно. Можливо, він не задовольнить усіх причетних до видобування сонячного каменю, проте створить прозорі загальнодержавні правила ведення бізнесу у цій сфері. До того ж, зніме соціальну напругу серед місцевого населення, яке нарешті зможе займатися таким промислом офіційно», - наголосив Коваль.

Проблематику видобування й обігу бурштину учасники парламентської робочої групи у форматі круглого столу також обговорили з керівниками окремих структурних підрозділів Рівненської ОДА, силових структур та лісництва.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 8 жовтня ініціював та вніс до Верховної Ради України три законопроєкти, зареєстровані відповідно за номерами 2240, 2241 та 2242, які врегульовують питання розробки родовищ бурштину законним шляхом та спрощують погоджувальні процедури.