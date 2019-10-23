В ОТГ на Прикарпатті відкриють безкоштовну школу німецької мови

В Івано-Франківській області, у Білоберізькій ОТГ, запрацює безкоштовна школа німецької мови.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів сільський голова Білоберізької ОТГ Дмитро Іванюк.

«Головний герой програми «Громада на мільйон» Франк з Німеччини приїхав до нас в гості й вирішив відкрити тут школу німецької мови. Це будуть додаткові уроки в будівлі Білоберізької школи як для дітей, так і для дорослих. Усі бажаючі зможуть займатися безкоштовно, двічі на тиждень. Оплату вчителів взяв на себе наш німецький друг», - повідомив Іванюк.

Він зауважив, що по закінченню школи німецької мови будуть видавати відповідні сертифікати. Навчання планують розпочати в листопаді. Школярам, які після нього здадуть ЗНО з німецької на відмінно, обіцяють двотижневу подорож до Німеччини, а дорослим відмінникам – працевлаштування там до двох років.

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За словами сільського голови, є умова – попрацювати в Німеччині, повернутись до Білоберізької ОТГ і відкрити тут власну справу. "Це будуть свого роду приватні інвестиції в розвиток нашої громади", - зазначив Іванюк.

Білоберізька ОТГ створена у 2016 році у Верховинському районі Івано-Франківщини. До складу об’єднаної громади входять села Білоберізка, Устеріки, Хороцеве та Барвінків. На цій території розвинута народна творчість, ліжникарство, вишивка, художня різьба по дереву, деревообробна промисловість, силами підприємця налагоджено випуск питної води «Довбушева сила».

На Прикарпатті працюють 30 ОТГ.

Фото: versii.if.ua