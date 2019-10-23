В Ужгороді збирають спеціальну комісію через спалах дифтерії

Управління охорони здоров’я Ужгородської міськради ініціювало засідання міської протиепідемічної комісії на четвер, 24 жовтня, у зв’язку із ситуацією щодо захворювання на дифтерію у місті.

Про це інформують в Ужгородській міській раді.

“У зв’язку із ситуацією на захворювання дифтерією, яка склалася на сьогодні у місті, управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради ініціювало засідання міської протиепідемічної комісії на четвер, 24 жовтня, на якому заплановано заслухати інформацію про епідситуацію із захворюваннями на дифтерію у місті, затвердити протиепідемічні заходи та план профілактичних заходів в осередку дифтерії з метою недопущення ускладнень епідситуації з дифтерії у місті” - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підтверджено дифтерію у студента УжНУ, він госпіталізований в обласну інфекційну лікарню, вчора, 22 жовтня, госпіталізовано ще двох студентів із дифтерією. Під час профілактичного обстеження студентів, які контактували із захворілими, виявлено ще 12 носіїв токсигенного штаму збудника дифтерії.

До цього випадку дифтерію в Ужгороді фіксували 10 років тому.

Як повідомляють у міськраді, єдиний спосіб захиститися від дифтерії та запобігти розвитку небезпечних ускладнень – вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих. Містян просять з’ясувати, коли і які щеплення були зроблені, від дифтерії і правця в Україні отримують 6 доз вакцини у дитинстві відповідно до Календаря щеплень, у дорослому віці вакцинуватися потрібно кожні 10 років.

Нині в Ужгороді безкоштовно вакцинуватися можна у свого сімейного лікаря в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, вакцини у місті достатньо.

Довідково. Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Коли дифтерійна бактерія потрапляє у дихальну систему, вона виробляє токсин, який блокує синтез білка в клітинах, в результаті чого виникають тяжкі функціональні та структурні зміни, інколи несумісні з життям. Захворювання проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, що можуть ускладнювати дихання та ковтання.