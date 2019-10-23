У чернівецькому аеропорту вже другий день скасовують рейси на Київ
Укрінформ
Через туман у Міжнародному аеропорту "Чернівці" імені Леоніда Каденюка вже другий день поспіль скасовують регулярний рейс на Київ, який відлітає о 7-й годині ранку.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у диспетчерській службі аеропорту.
"Літак сполученням Чернівці - Київ, який відлітає з чернівецького аеропорту щодня о 7-й ранку, вже два дні поспіль скасовують. Причиною скасування рейсів є сильний туман, який тримається в Україні вже декілька днів", - сказала диспетчер аеропорту.
Жодних прогнозів щодо подальших рейсів в аеропорту не дають.