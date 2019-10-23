Україна не виходить з туману, вдень прогріє до +21-24°
Укрінформ
В Україні у середу, 23 жовтня, збережеться тепла й бездощова погода, вночі та вранці в Україні туман.
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
"23 жовтня мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці в Україні туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с", - йдеться в повідомленні.
Температура вдень становитиме 16-21°, на Закарпатті до 24°.
У Києві та Київській області 23 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман.
Температура у столиці вдень 16-18° тепла; по області -16-21° тепла.