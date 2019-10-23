У Києві сьогодні вранці прогнозують туман

За прогнозами метеорологів, уранці 23 жовтня у столиці очікується туман і видимість 200-500 м.

Про це попередили в Українському гідрометцентрі, інформує пресслужба КМДА.

"23 жовтня вночі та вранці у столиці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - ідеться у повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху;

вмикати протитуманні фари спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці ввімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомлялося, за інформацією експертів осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин. Також до забруднення призводить спалювання трави та займання торфовищ.

Водночас за даними спостережень на мережі моніторингу гідрометслужби, в останні дні високих рівнів забруднення оксидом вуглецю не зафіксовано.