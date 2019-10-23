У Києві сьогодні вранці прогнозують туман

У Києві сьогодні вранці прогнозують туман

Укрінформ
За прогнозами метеорологів, уранці 23 жовтня у столиці очікується туман і видимість 200-500 м.

Про це попередили в Українському гідрометцентрі, інформує пресслужба КМДА.

"23 жовтня вночі та вранці у столиці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - ідеться у повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких порад:

  • знизити швидкість руху;
  • вмикати протитуманні фари спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці ввімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомлялося, за інформацією експертів осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин. Також до забруднення призводить спалювання трави та займання торфовищ.

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Водночас за даними спостережень на мережі моніторингу гідрометслужби, в останні дні високих рівнів забруднення оксидом вуглецю не зафіксовано.

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