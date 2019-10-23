Директора інтернату, підозрюваного в експлуатації дітей, відпустили під домашній арешт

Запорізький апеляційний суд призначив нічний домашній арешт директору школи-інтернату «Надія», пастору баптистської церкви, якого підозрюють у трудовій експлуатації вихованців.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Судове засідання проходило у режимі відеоконференції. Підтримати обвинуваченого, пастора церкви Євангельських християн-баптистів, прийшли кількасот людей, які заявляють, що справу сфабриковано, а директора інтернату обмовили навмисно.

61-річного Івана Дем'яненка підозрюють у тому, що він здавав «в оренду» вихованців школи-інтернату віком від 14 до 17 років. У матеріалах слідства зазначається, що діти виконували важку роботу на приватних подвір'ях.

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Пастора затримали 10 жовтня, коли він отримав 1000 гривень за те, що відправив дітей на роботу до одного з місцевих жителів. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу (трудове рабство).

Кілька депутатів Запорізької обласної ради заявили, що готові взяти на поруки директора інтернату.

Запорізький апеляційний суд розглянув матеріали справи й ухвалив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22:00 до 06:00 терміном до 9 грудня.

Як повідомлялося, 12 жовтня Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя прийняв рішення затримати на 60 діб у СІЗО Івана Дем’яненка з можливістю внесення застави у сумі 960,5 тис. грн.