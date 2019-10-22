На Закарпатті ще одна жінка стала священницею

У неділю церковній громаді реформатської церкви міста була представлена нова священник-жінка Вікторія Катона, яка служитиме Чопській реформатській церкві.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив пастор Янош Гейдер, заступник єпископа Закарпатської реформатської церкви.

“Справді, у неділю церковній громаді реформатської церкви міста була представлена нова пасторка Вікторія Катона. У Чопській реформатській церкві вона служитиме один рік — за призначенням церкви, бо у нас ще є звичай, коли громада оголошує конкурс на цю посаду. Якщо такого конкурсу за цей рік не оголосять — вона може прослужити в цій громаді десятки років. Узагалі Вікторія Катона має дуже добру репутацію в нашій церкві, вона родом із Угорщини, зараз разом із сім'єю проживає у Великій Доброні, де віддавна була волонтеркою, а зараз є директором-духівником Великодоброньського дитячого будинку «Добрий Самаритянин»” - сказав Гейдер.

Загалом, за його словами, на Закарпатті нині є 11 жінок-пасторів, які служать у різних громадах з 90-х років. Це не сприймається якось незвично, бо реформатська церква визнає служіння, на відміну від традиції, наприклад, православної церкви.

“У нас жінки закінчують теологічні факультети в інститутах в Дебрецені, Шарошпотоку, Будапешті і мають рівні права на служіння з чоловіками. І ми також спираємося на свідчення з Біблії, де часто зустрічаємо згадки про жінок-служительок Богу. Пам'ятаємо також про жінок, які стояли під Хрестом, коли всі учні Христові пішли. Першими про Воскресіння Христа возвістили також жінки”, - додав заступник єпископа.

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На території Закарпатської області реформатська церква нараховує понад 120 тисяч прихожан, діє 114 реформатських громад, що увійшли у три церковні округи: Ужгородський, Берегівський і Виноградівський. Найчисельніша - в місті Ужгород, де окрім угорського богослужіння ведеться і українське.

Фото zakarpattya.net.ua