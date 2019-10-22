На Луганщині три міста залишаються без води через борги

На Луганщині три міста залишаються без води через борги

Укрінформ
У Луганській області близько 80 тисяч жителів трьох міст досі залишаються без централізованого водопостачання через заборгованість за електроенергію, яке було відключено 18 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«Протягом доби підрозділами ДСНС населенню та на об’єкти інфраструктури підвезено 152 м3 технічної води (з початку робіт 459,5 м3 технічної води)», - йдеться у повідомленні.

18 жовтня у м.Лисичанськ у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію відключено від електропостачання 3 насосні станції ЛКСП «Лисичанськводоканал» («ГТВ», «Білогорівська» та «Боровська»), внаслідок чого без централізованого водопостачання залишились центральна, південна частини м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ, загалом близько 80 тис. мешканців.

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Комісія з питань надзвичайних ситуацій визнала, що повне обмеження постачання електроенергії на об’єкти Лисичанськводоканалу призвело до виникнення надзвичайної ситуації державного рівня.

Також, у зв’язку з виникненням надзвичайної ситуації, вирішено внести зміни до графіків роботи підпорядкованих закладів освіти та культури, а у разі необхідності призупинити функціонування вищезазначених закладів; внести зміни до режиму роботи медичних закладів та відмінити планові операції.

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