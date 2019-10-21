У Лисичанську - надзвичайна ситуація через відключення водоканалу від світла

У місті Лисичанськ на Луганщині комісія з питань надзвичайних ситуацій визнала, що повне обмеження постачання електроенергії на об’єкти Лисичанськводоканалу призвело до виникнення надзвичайної ситуації державного рівня.

Про це повідомила пресслужба Лисичанської міської ради.

«Головне питання порядку денного – виникнення надзвичайної ситуації державного рівня у зв’язку з аварійною ситуацією на об’єктах ЛКСП «Лисичанськводоканал», яка виникла внаслідок повного обмеження постачання електричної енергії ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» з 13.30 18 жовтня 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Головний інженер ЛКСП «Лисичанськводоканал» Віктор Францов зазначив, що на сьогоднішній день ситуація є досить критичною, сплачувати кошти ТОВ ЛЕО у комунального підприємства немає можливості.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення прийняте рішення підготувати та направити листи про припинення водопостачання та водовідведення, що завдає шкоди населенню, до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, прокурора Луганської області, ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, ГУ Національної поліції в Луганській області.

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Також, у зв’язку з виникненням надзвичайної ситуації, вирішено внести зміни до графіків роботи підпорядкованих закладів освіти та культури, а у разі необхідності призупинити функціонування вищезазначених закладів; внести зміни до режиму роботи медичних закладів та відмінити планові операції.