Три міста на Луганщині залишаються без води

У Луганській області для близько 80 тисяч жителів трьох міст, які залишилися без централізованого водопостачання через заборгованість за електроенергію, підвозять технічну воду.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. «Протягом доби підрозділами ДСНС населенню та на об’єкти інфраструктури підвезено 167,5 куб.м технічної води (з початку робіт 307,5 куб.м технічної води)», - йдеться у повідомленні. Читайте також: На Луганщині майже 80 тисяч жителів - без води через борги Як повідомлялося, 18 жовтня у м. Лисичанську у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію, відключено від електропостачання 3 насосні станції ЛКСП «Лисичанськводоканал» («ГТВ», «Білогорівська» та «Боровська»), внаслідок чого без централізованого водопостачання залишились центральна, південна частини м. Лисичанська, м. Привілля та м. Новодружеськ - усього близько 80 тис. мешканців.