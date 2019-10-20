На Луганщині майже 80 тисяч жителів - без води через борги

У Луганській області близько 80 тисяч жителів трьох міст залишилися без централізованого водопостачання через заборгованість за електроенергію.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

“18 жовтня у м. Лисичанськ у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію відключено від електропостачання 3 насосні станції ЛКСП «Лисичанськводоканал» («ГТВ», «Білогорівська» та «Боровська»), внаслідок чого без централізованого водопостачання залишились центральна, південна частини м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ, всього близько 80 тис. мешканців”, - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, протягом доби 19 жовтня рятувальники підвезли населенню та на об’єкти інфраструктури 140 м³ технічної води.