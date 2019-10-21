У Вінниці вперше тестували площу міста методом “тактичного урбанізму”

У Вінниці вперше площу Перемоги, яку архітектори пропонують перетворити на публічний простір мікрорайону Змовстя, перед реконструкцією протестували за методом тактичного урбанізму.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

“Ідея в тому, щоб центр Замостя отримав свій публічний простір для публічних подій. Цей захід - спроба проявити площу в інший спосіб, не як місце для паркування десятка авто чи просто транзитного проїзду, а саме для того, щоб тут відбулися заходи. Ми, до речі, досліджували транзит пішоходів цієї площі - це 20-25 тисяч людей на день. Але ми не розуміємо, чи це просто транзит, чи люди згодні зупинитись. Тому сьогодні ми це теж перевіряємо, в тому числі дізнаємось, що людей більше цікавить, які умови ще потрібно створювати. Для того і потрібен тактичний урбанізм, щоб подивитись та дослідити”, - пояснив головний архітектор КП «Агенція просторового розвитку» Олександр Коротких.

За його словами, площу тестували за методом тактичного урбанізму (швидких змін). Суть експерименту полягала в тому, щоб на 5 годин перекрити рух транспорту, і наповнити площу тими активностями та тимчасовими об’єктами, які пропонуються проєктом реконструкції. Це дало змогу вінничанам побачити локацію в новому форматі, а урбаністам та керівництву міста допоможе прийняти остаточне рішення, яких змін потребує початковий проєкт реконструкції.

Зокрема, у ході тестування з’ясовували, як на площі, яка функціонуватиме у форматі публічного простору, змінюється транзит людей і транспорту, чи виникають проблеми із паркуванням, а також вивчали питання доступності для служб оперативного реагування в надзвичайних випадках тощо.

Окрім того, урбаністи та міські урядники вивчатимуть точки зору вінничан стосовно запропонованого проєкту реконструкції площі Перемоги у соцмережах.