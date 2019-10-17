Вінниця отримала премію у міжнародному конкурсі міст, дружніх до дітей

Вінниця взяла участь у оголошеному ЮНІСЕФ міжнародному конкурсі міст, дружніх до дітей, і перемогла у номінації «Участь дітей та молоді у житті міста».

Про це з посиланням на Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ повідомляє Радіо Свобода.

«Вінниця виграла престижну міжнародну премію Child Friendly Cities Inspire Awards серед найбільш дружніх до дітей місті у світі», – йдеться у повідомленні.

Перемогу Вінниці приніс проєкт шкільного бюджету участі, що став найкращим у світі прикладом залучення дітей до міського врядування. Місто провело конкурс дитячих ініціатив на впровадження змін у школах, відібрало 11 найцікавіших ідей і профінансувало їх із міського бюджету на загальну суму 1 мільйон гривень.

У фіналі конкурсу Вінниця змагалася з містами-суперниками з В’єтнаму, Німеччини, Хорватії й Угорщини. Перемогу в номінації «Участь дітей та молоді у житті міста» українське місто розділило з Хошиміном (В’єтнам).

Міжнародна премія, започаткована ЮНІСЕФ у 2019 році у рамках Всесвітньої ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», передбачає нагородження у шести номінаціях. Переможцем у номінації "Недискримінація та рівність" стало іспанське місто Овейдо, "Дружні до дітей соціальні послуги" - Шарджа (Об’єднані Арабські Емірати), "Безпечне та екологічне довкілля" - Міслата (Іспанія), "Дозвілля та родинний відпочинок" - Крінс (Швейцарія), "Дружнє до дітей врядування" - Коупавогюр (Ісландія).

Зазначають, що претендентів оцінювали за чотирма критеріями: продемонстровані результати, креативність та інновації, можливість і доцільність повторення реалізованого проєкту, відповідність принципам ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді».

Церемонія нагородження відбулась сьогодні, 17 жовтня, у німецькому Кельні під час Першого глобального саміту міст, дружніх до дітей. Саміт об’єднав понад 550 учасників: мерів, місцевих лідерів, технічних експертів, дітей і молоді з понад 60 країн світу, щоб обговорити інноваційні підходи до реалізації й розширення прав дитини на місцевому рівні.

За даними ЮНІСЕФ, нині майже третина з чотирьох мільярдів людей, які проживають у містах, – це діти. За підрахунками, до 2050 року майже 7 з 10 дітей світу проживатимуть у містах – великих, середніх і малих.

Починаючи з 1996 року, міжнародна ініціатива ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей і молоді» підтримує міста і громади світу, що сприяє забезпеченню прав дитини на місцевому рівні. Сьогодні ініціатива охоплює приблизно 30 мільйонів дітей у 40 країнах світу. В Україні до ініціативи приєдналося 170 міст і громад.

Фото: UNICEF