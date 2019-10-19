У Вінниці трамвай зіткнувся з легковиком, є загиблий

У Вінниці у суботу вдень автомобіль ВАЗ 2106 зіткнувся з трамваєм, унаслідок чого загинув пасажир легковика.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

"Попередньо, водій автомобіля ВАЗ 2106 не надав перевагу в русі трамваю, у результаті чого сталося зіткнення. Пасажир легковика від ушкоджень загинув на місці аварії. Водій та пасажирка авто госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.