ДТП зі "швидкою" у Києві: у лікарні померла фельдшерка

У Києві внаслідок ДТП за участю "швидкої" та легковика загинули двоє людей, ще одна особа госпіталізована з травмами різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

"Вчора о 21:33 до столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про транспортну пригоду зі смертельними наслідками на перехресті бульвару Перова та проспекту Ватутіна... У результаті автопригоди 60-річний водій спецтранспорту отримав тілесні ушкодження, від яких помер під час госпіталізації. Крім того, 23-річна фельдшерка «швидкої» також померла від травм у лікарняному закладі. Ще одного постраждалого фельдшера з травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що на проїжджій частині відбулось зіткнення «Пежо 308» з автомобілем швидкої медичної допомоги, який рухався на червоний сигнал світлофора з проблисковими маячками і звуковим сигналом.

Слідчими поліції Києва за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років або без такого.