У Києві "швидка" зіткнулася з легковиком: 1 загиблий, 6 постраждалих

У неділю ввечері, 13 вересня, в Києві на перехресті бульвару Перова і проспекту Ватутіна сталася ДТП за участю карети швидкої допомоги: одна людина загинула, шестеро постраждали.

Як повідомляє портал dtp.kiev.ua, серед постраждалих — троє дітей.

"Попередньо, дівчина з двома дітьми на Пежо рухалася по вул. Ватутіна прямо до Троєщини на зелене світло. Швидка з хворою дитиною рухалася на червоне світло з Маяковського на Перова, швидка протаранила Пежо в лівий борт і перекинулася. Водій швидкої сильно вдарився головою в праву стійку і загинув на місці. Ще двоє лікарів швидкої в критичному стані були госпіталізовані, дитина в стані середньої тяжкості", — йдеться в повідомленні.

Крім того, постраждали також дівчина з Пежо і двоє її дітей.

«Всі троє були також терміново госпіталізовані», — зазначено в повідомленні.

За словами свідків, водій швидкої включив сирену за кілька секунд до удару.