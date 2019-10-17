В Україні створили вже 988 тергромад

В Україні створено вже 988 об’єднаних територіальних громад в рамках реформи децентралізації.

Про це сказала міністр розвитку громад і територій Альона Бабак під час засідання Ради донорів з питань децентралізації в Україні у Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Об’єднаних територіальних громад України на сьогодні є 988, вони були створені в результаті об’єднання 4 530 територіальних невеликих громад», - сказала Бабак.

Вона додала, що на території цих ОТГ проживає понад 70% населення України, а також в державі є 6 431 громада, яка ще не об’єдналась.

«Тобто, на сьогодні ми не маємо єдиної картинки на карті України, яка би репрезентувала спроможні сильні громади по всій території України», - сказала Бабак.

Міністр зауважила, що у 2020 році має бути завершений процес об’єднання громад.

Рада донорів з питань впровадження реформи децентралізації в Україні – є спільнотою донорських агенцій, іноземних дипломатичних представництв в Україні, міжнародних організацій, що фінансують та/або впроваджують широкомасштабні програми і проєкти, а також уряду України, що представлений Міністерством розвитку громад і територій. Спільнота підтримує реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні та сформована для здійснення стратегічної координації між урядом України, Мінрегіоном, іншими центральними органами виконавчої влади та донорами задля узгодження донорської підтримки до пріоритетів реформи.