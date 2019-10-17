На "Фабриці їжі" у Львові отруїлися восьмеро відвідувачів

Семеро людей з харчовим отруєнням госпіталізовано у Львові і одна особа - в Новояворівську на Львівщині після відвідування закладу "Фабрика їжі".

Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Львівської ОДА.

"Харчове отруєння в закладі громадського харчування "Фабрика їжі"... Станом на 11.00 17.10.2019 року до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано 7 осіб, до інфекційного відділення Новояворівської РЛ ім.Ю.Липи - 1 особа. Стан пацієнтів середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в департаменті, перші пацієнти із симтомами гострого ентероколіту потрапили до лікарні 14 жовтня.

Наразі усі постраждалі проходять комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів МОЗ України.