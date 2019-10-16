На Чернігівщині відкрили пам’ятник захисникам України

У місті Семенівка Чернігівської області встановили пам’ятник захисникам України.

Про це повідомляє UA: Чернігів.

"Монумент воїнам-захисникам незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України відкрили в Семенівці. Це триметрова стела з чорного металу. На ній викарбуваний воїн, що схилився над могильним хрестом. На задньому плані - спис, меч та козацька булава", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вигляд пам’ятника, встановленого на Алеї Героїв, обирали самі учасники бойових дій на Донбасі.

"Було багато ідей щодо даного пам’ятника. Більшість вирішила - він має бути з героями від козацької доби до сьогоднішньої", - зазначив голова Семенівської спілки учасників АТО Геннадій Висоцький.

Завершальним акордом заходу став виступ чернігівського кобзаря-лірника, народного артиста України, лауреата Шевченківської премії Василя Нечепи.

Фото: semenivka-gromada.gov.ua