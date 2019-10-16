На Херсонщині обмежили рух мостом через Північно-Кримський канал

З 16 жовтня на Херсонщині обмежено рух для транспортних засобів загальною масою понад 15 тонн у зв’язку з технічним станом мосту через Північно-Кримський канал біля Таврійська.

Про це у Facebook повідомляє Херсонська ОДА.

"З 16 жовтня 2019 року буде введено заборону руху для транспортних засобів загальною масою понад 15 тонн у зв’язку з технічним станом мосту через Північно-Кримський канал біля м. Таврійськ, Каховського району на км 66+900 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-47 Херсон - Нова Каховка - Генічеськ", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що об’їзд до міст Каховка й Таврійськ буде організовано дорогами державного значення: Т-22-10 Нова Каховка - /М-17/ від км 0 до км 8 і далі по автодорозі М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ до перетину з автодорогою Р-47 Херсон - Нова Каховка - Генічеськ.