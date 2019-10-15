Смертельна ДТП на Миколаївщині: поліція затримала водія

Поліція затримала 21-річного водія Opel Vectra, який скоїв ДТП на Миколаївщині, у якій загинуло четверо людей, зокрема і дитина, ще шестеро – травмовані.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«Слідчі затримали 21-річного водія Opel Vectra, який скоїв ДТП з чотирма загиблими у Арбузинському районі, у порядку ст. 208 КПК. Найближчим часом суд обиратиме йому міру запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 14 жовтня близько 19:30 на 103 км автодороги «Благовіщенське-Миколаїв» в Арбузинському районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Москвич-2141 та Opel Vectra. Внаслідок зіткнення транспортних засобів загинуло четверо людей, серед яких малолітня дитина.

Із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості до медичного закладу були доставлені шестеро осіб: 21-річний водій Opel Vectra, його пасажир 34-х років та трирічна дитина, з автомобіля Москвич – двоє пасажирів 46-ти та 24-х років, а також п’ятирічна дівчинка.

За вказаним фактом триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб». Обставини дорожньо-транспортної пригоди та її причини встановлюються.