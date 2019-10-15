На Миколаївщині у ДТП загинули четверо людей, серед яких дитина
Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.
«14 жовтня близько 19:30 на 103 км автодороги Благовіщенське-Миколаїв у Арбузинському районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Москвич-2141 та Opel Vectra. Внаслідок зіткнення транспортних засобів 48-річний водій М-2141 та двоє його пасажирів: чоловік та семирічна дівчинка, а також пасажирка Opel Vectra загинули. Ще семеро людей із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу», - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці продовжують працювати слідчі і криміналісти Слідчого управління та рятувальники.
Поліція просить громадян допомогти у встановленні причин ДТП.
Фото: mk.npu.gov.ua