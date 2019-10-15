На Миколаївщині у ДТП загинули четверо людей, серед яких дитина

В автоаварії на Миколаївщині загинули четверо людей, серед яких малолітня дитина, та семеро - зазнали травмувань

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«14 жовтня близько 19:30 на 103 км автодороги Благовіщенське-Миколаїв у Арбузинському районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Москвич-2141 та Opel Vectra. Внаслідок зіткнення транспортних засобів 48-річний водій М-2141 та двоє його пасажирів: чоловік та семирічна дівчинка, а також пасажирка Opel Vectra загинули. Ще семеро людей із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу», - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці продовжують працювати слідчі і криміналісти Слідчого управління та рятувальники.

Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб». Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються. Читайте також: На Буковині автобус зіткнувся з маршруткою, серед постраждалих — четверо дітей

Поліція просить громадян допомогти у встановленні причин ДТП.

Фото: mk.npu.gov.ua