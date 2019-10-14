Стало відомо, коли відновить роботу аеропорт Запоріжжя

КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" відновить роботу 22 жовтня о 6-й ранку.

Про це сьогодні під час наради сказав комерційний директор підприємства Олексій Дубревський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Капітальний ремонт покриття аеродрому завершено. Роботи тривали 45 діб, їх вартість - 348 млн гривень. Підрядна організація — турецька компанія "Онур" - дає 5 років гарантії. Аеропорт відновить роботу 22 жовтня о 6-й годині", - прокоментував Дубревський.

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Він також нагадав, що українська компанія SkyUp запускає новий рейс Запоріжжя — Київ. На початку перевізник виконуватиме рейси чотири рази на тиждень, з листопада кількість рейсів буде збільшена до 6 разів на тиждень.