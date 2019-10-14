У Запоріжжі відкрили рух на переїзді ДніпроГЕС

У Запоріжжі 14 жовтня офіційно відкрили рух на автомобільному переїзді через греблю Дніпровської ГЕС.

Відкривати об 'єкт приїхав керівник ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Було повністю зняте асфальтне покриття по всій довжині переходу. Були укріпленні бетонні та металеві конструкції. Ми виконали усі роботи, відповідно до технічної документації, які дозволять забезпечити рух транспорту на 2-3 роки", - сказав Сирота.

Роботи тривали з серпня і обійшлись приблизно у 100 млн гривень.

"Ми зараз закриваємо акти виконаних робіт і тому поки говоримо приблизно. Фінансування проводилось виключно за наші кошти", - додав він.

Що стосується подальшої експлуатації переїзду, то згідно з висновками двох інститутів, вирішено заборонити проїзд через греблю для великовантажних авто.

"Патрульна поліція здійснює цілодобовий контроль за дотримання водіями дорожніх знаків. Водії, які будуть порушувати правила дорожнього руху, будуть жорстко покарані та нестимуть адміністративну відповідальність", - зазначили в ГУНП в Запорізькій області.

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Як раніше повідомлялось, гребля ДніпроГЕС може працювати ще 2, максимум 3 роки. Після чого, її мають закрити для проведення масштабної реконструкції. За цей час в місті необхідно збудувати мостові переходи через річку Дніпро. Загальна вартість будівництва оцінювалась у 12-15 млрд гривень.