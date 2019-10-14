Тумани та тепло: синоптики дали тижневий прогноз

В Україні на цьому тижні ще буде тепла і суха погода. Але вночі та вранці 15 жовтня у південній частині, центральних, місцями східних областях та в Карпатах туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

15 жовтня в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі та вранці у південній частині, центральних, подекуди східних областях та в Карпатах туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, на узбережжі Чорного моря до 13°; вдень в Україні 19-24°.

У Києві 15 жовтня теж очікується невелика хмарність і без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 21-23°. По області - температура вночі 5-10°, вдень 19-24°.

16-17 жовтня - знову невелика хмарність і без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 5-10°; вдень 18-23°.

16-17 жовтня у Києві прогнозують вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 5-10°; вдень 18-23°.

18- 19 жовтня синоптики теж прогнозують суху погоду. Температура вночі 4-9°; вдень 14-20°, на Закарпатті до 22°.

18- 19 жовтня температура у столиці очікується вночі 4-9°, вдень 14-19°.