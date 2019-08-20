На греблі ДніпроГЕС закрили дві смуги — у заторі стоять сотні авто

У Запоріжжі, у зв'язку з перекриттям двох смуг для руху транспорту греблі Дніпровської ГЕС, виник затор, в якому стоять сотні автомобілів, а також громадський транспорт.

За транспортною ситуацією можна спостерігати через вебкамеру.

В патрульній поліції рекомендували водіям скористатись об'їзним шляхом через міст Преображенського. Там здійснюється реверсивне регулювання.

Затори виникли не лише на проспекті Соборному, а й на вулицях Портова, Незалежної України та Богдана Хмельницького.

Як раніше повідомлялось, на греблі ДніпроГЕС почався капітальний ремонт із повною заміною асфальту. Роботи вартістю 82 млн гривень мають завершити до 15 жовтня.

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На період виконання капремонту через греблю заборонили їздити вантажівкам, великогабаритним автомобілям та тролейбусам.

На під'зді до греблі чергують два мобільних пости патрульної поліції.