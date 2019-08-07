Ремонт ДніпроГЕСу паралізував рух транспорту в Запоріжжі

Рух транспорту паралізований з самого ранку. Жителі Правого берега стояли у заторах по вулиці Каховській та Бородинській. Автомобілі просувались дуже повільно, аби швидше потрапити на лівий берег Дніпра, люди виходили з маршруток й шли через греблю ДніпроГЕС пішки.

Затори у Запоріжжі / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Затор стався через ремонтні роботи, що проводить “Укргідроенерго”. Як просувається транспорт, можна бачити на вебкамерах.

Наразі новий асфальт кладуть по одній смузі, в напрямку з правого на лівий берег. Тож, транспорт може рухатись лише однією полосою. У зворотньому напрямку – працює дві полоси.

Читайте також: У Запоріжжі без світла залишаються 7 тисяч осель

Як повідомлялося, під час робочої поїздки до Запоріжжя Президент України Володимир Зеленський ознайомився з питанням ремонту греблі й доручив завершити роботи на об’єкті до 15 жовтня. Якщо дорожнє покриття на ДніпроГЕС не з’явиться у зазначений термін, то своєї посади може лишитись очільник “Укргідроенерго” Ігор Сирота.