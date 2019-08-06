У Запоріжжі без світла залишаються 7 тисяч осель

У Запоріжжі без світла залишаються 7 тисяч осель

Укрінформ
Комунальники Запоріжжя цілодобово працюють над ліквідацією наслідків негоди, що вирувала у неділю. 

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк провів нараду з керівниками районних адміністрацій та комунальних служб. Мер доручив навести порядок у місті максимум до ранку середи. 

"Унаслідок негоди, що панувала в місті, багато людей залишилися без електропостачання. Вони не могли зв'язатися з енергетиками, телефони служб не відповідали. Запоріжці не мали інформації ні про причини відключення, ні щодо строків ліквідації аварії. Так не має бути", - зазначив Володимир Буряк.

За даними "Запоріжжяобленерго" негода знеструмила 23 тисячі абонентів в обласному центрі. За останніми даними, без електрики залишаються близько 7 тисяч осель.

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"Основний обсяг робіт щодо ліквідації наслідків негоди має бути завершений до завтрашнього ранку. Всі інші недоліки необхідно закінчити на ранок середи", - підкреслив міський голова.

Як повідомлялося, бійці ГУ ДСНС у Запорізькій області допомогали населенню відкачувати воду з підвалів та прибудинкових території - загалом було відкачано 470 кубічних метрів.

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