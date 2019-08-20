Нацрада припинила трансляцію російських телеканалів у готелі Сміли

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за зверненням Служби безпеки України припинила трансляцію чотирьох російських телеканалів у готельно-ресторанному комплексі “Хуторок” міста Сміли Черкаської області.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

“До представника Національної ради у Черкаській області 6 серпня 2019 року надійшло звернення Управління СБУ в Черкаській області про виявлення в готельно-ресторанному комплексі “Хуторок” міста Сміли правопорушення у сфері інформаційного простору. Було зафіксовано трансляцію через супутник обмежених для ретрансляції в Україні російських телеканалів “РТР планета”, “ТНТ”, “Россия-24”, “Первый канал””, - йдеться у повідомленні.

Представник Нацради в Черкаській області Надія Горбаченко 9 серпня спільно з працівниками обласного управління СБУ провели перевірку інформації, яка була підтверджена. Після розмови з власницею громадського закладу та роз’яснення їй вимог чинного законодавства показ телеканалів припинено.