Щастя "ловить" 10 українських радіостанцій

У місті Щастя Луганської області приймається сигнал 10-ти українських радіостанцій, згодом кількість збільшиться до 13-ти.

Про це повідомив колишній заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко в Facebook.

"У Щасті Луганської області приймається сигнал 10 українських радіостанцій. У найближчі місяці їхня кількість збільшиться до 13-ти. Нещодавно в мережі розповсюджувалася інформація про те, що в Щасті, на лінії розмежування, немає жодної української радіостанції - доводиться слухати лише російське. Аудит підтвердив, що сигнал мінімум 10 українських радіостанцій наразі приймається в Щасті у гарній якості", - повідомив він.

Клименко зазначив, що загалом Національна рада, в рамках роботи міжвідомчої Комісії при Міністерство інформаційної політики України, видала дозволи на радіомовлення в Бахмутівці 12-ти українським радіостанціям: Голос Донбасу - 88,0 МГц, Армія FM - 90,8, UA: Радіо Культура - 91,6, UA: Українське радіо - 92,4, UA:Радіо Промінь - 95,8, UA: Українське радіо "Пульс" - 96,2, Громадське радіо - 98,1, Прямий FM - 101,1 (готується до запуску), RadioM - 102,3, Радіо НВ - 103,6, Радіо УНА - 104,0 (готується до запуску), Русское Радио Украина - 107,9.

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За його словами, в самому Щасті Національної рада видала ліцензіїю і дозвіл на мовлення 2-м радіостанціям: Армія FM - 104,4 МГц, Перець FM - 87,6 (готується до запуску).

"Таким чином, українське мовлення в Щасті - на самій лінії розмежування - є, в доволі великій кількості", - наголосив Клименко.