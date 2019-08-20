За спробу рейдерського захоплення підприємства на Харківщині поліція затримала 15 осіб

Поліцейські затримали 15 осіб за спробу рейдерського захоплення державного підприємства на Харківщині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"20 серпня о 12.30 до чергової частини ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що в селищі Червона Хвиля Великобурлуцького району, де розташоване державне дослідницьке господарство, група невідомих осіб спортивної статури, в масках та зі зброєю намагаються захопити дане підприємство", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, ця установа займається дослідженнями та експериментальними розробками у сфері природничих та технічних наук.

"Чоловіки під’їхали на трьох автомобілях та вступили в конфлікт із представниками новопризначеного директора господарства. Зловмисники пошкодили автомобіль «Лексус» та втекли з місця пригоди на трьох автівках", - поінформували у відомстві.

У свою чергу, поліцейські оперативно відреагували на повідомлення громадян про цю подію та почали розшукові заходи. Зокрема, на території міста та області в дію було введено спеціальну поліцейську операцію «Перехоплення».

Уточнюється, що зловмисники були затримані через кілька годин із залученням бійців батальйону поліції особливого призначення.

"Автомобілі із учасниками конфлікту були виявлені на території Вовчанського району Харківської області. Нападниками виявилися близько 15 осіб", - додали у поліції.

Читайте також: На Херсонщині проведуть інвентаризацію переробних підприємств

Зазначається, що вік та рід занять нападників наразі встановлюються, на місці події тривають невідкладні слідчі дії. Усі обставини події з’ясовуються.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч.4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 356 (самоправство) КК України.

Як зазначається у повідомленні, санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.