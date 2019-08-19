На Херсонщині проведуть інвентаризацію переробних підприємств

На Херсонщині проведуть інвентаризацію потужностей в галузі переробки, щоб з’ясувати, які переробні підприємства у районах працюють, а які ні.

Про це йшлося у понеділок під час селекторної наради щодо обговорення шляхів вирішення актуальних питань розвитку області, повідомляє сайт Херсонської ОДА.

«Наразі необхідно провести інвентаризацію потужностей переробки в усіх районах області», – зазначив голова ОДА Юрій Гусєв.

Він доручив перевірити усі переробні підприємства й визначити, які з них працюють, а які – ні.

За словами Гусєва, вже у вересні ОДА повинна представити до розгляду обласної ради чітку позицію щодо програми розвитку переробки Херсонської області.

Як зазначив голова ОДА, херсонські овочі та фрукти мають не тільки продаватися як сировина, а й перероблятися на території Херсонщини. Це дасть можливість створювати нові робочі місця, сплачувати податки і залишати додану вартість від товарів в області.