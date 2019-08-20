На Прикарпатті сталася пожежа у церкві ХІХ століття
Укрінформ
У с. Новоселиця Снятинського району Івано-Франківської області рятувальники ліквідували пожежу у церкві Введення в храм Пресвятої Діви Марії.
Про це повідомляє ДСНС.
“19 серпня о 16 год. 45 хв у с. Новоселиця Снятинського району в будівлі церкви Введення в храм Пресвятої Діви Марії виникла пожежа”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежу ліквідовано о 19 год. 40 хв. На той час вогонь охопив площу 250 кв. м.
Жертв і постраждалих немає.
Фото: Facebook ДСНС