На Прикарпатті сталася пожежа у церкві ХІХ століття

У с. Новоселиця Снятинського району Івано-Франківської області рятувальники ліквідували пожежу у церкві Введення в храм Пресвятої Діви Марії.

Про це повідомляє ДСНС.

“19 серпня о 16 год. 45 хв у с. Новоселиця Снятинського району в будівлі церкви Введення в храм Пресвятої Діви Марії виникла пожежа”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежу ліквідовано о 19 год. 40 хв. На той час вогонь охопив площу 250 кв. м.

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Жертв і постраждалих немає.

Фото: Facebook ДСНС