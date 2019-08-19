На Черкащині сталися пожежі на двох звалищах

“За минулу добу 18 серпня чергові караули пожежно-рятувальних підрозділів Управління ДСНС ліквідували дві пожежі на сміттєзвалищах. Події сталися у Черкаському районі та місті Ватутіне, Звенигородського району”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наймасштабніша пожежа сміття сталася о 16:30 на полігоні твердих побутових відходів у Черкаському районі у селі Степанки. Боротьбу з вогнем істотно ускладнив сильний поривчастий вітер. Через це вогонь із сміттєзвалищі встиг поширитися лісовою підстилкою на розташований неподалік лісовий масив.

“Пожежу о 18:30 вдалося локалізувати, а о 02:00 ночі вже 19 серпня ліквідувати. Завдяки оперативним та професійним діям бійців ДСНС вдалося запобігти знищенню вогнем лісового масиву. На місці пожежі працювали 4 одиниці спецтехніки та 11 чоловік особового складу”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі вогнем знищено лісову підстилку на площі у 4 гектари.

У місті Ватутіне, пожежа на сміттєзвалищі охопила площу в 1 гектар. Рятувальникам чергового караулу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за викликом прибули на місце події знадобилося близько години, аби повністю ліквідувати пожежу.