Суд відклав обрання запобіжного заходу власнику готелю "Токіо Стар"

Київський райсуд Одеси відклав до вівторка винесення ухвали щодо запобіжного заходу Вадиму Чорному, власнику готелю "Токіо Стар", де в пожежі загинули дев'ять осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Слідство підозрює підсудного у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до пожежі і загибелі дев'яти осіб. Просимо обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розслідування кримінального провадження", - зазначила прокурор Оксана Моско.

Своєю чергою підсудний звернувся до суду з клопотанням про відвід судді Іванчука, мотивуючи це тим, що інтернет-видання, редактором якого свого часу він був, опублікувало у 2015 році критичну статтю зі згадкою про нині головуючого в суді.

Суддя Микола Тонконоженко виніс ухвалу відхилити клопотання про відвід як недостатньо обґрунтоване.

Адвокати Чорного також стверджували, що судом порушується вимога законодавства про підсудність: Київський райсуд не може розглядати клопотання органу досудового слідства, який територіально розміщується у Приморському районі Одеси.

Однак сторона обвинувачення, яку в суді представляли прокурори Оксана Моско, Євген Антощук і Тимофій Гаркушин, пояснила, що саме у цьому районі, на вулиці Філатова, зареєстрована і працює слідча група, створена ГУ НП в Одеській області.

Прокурори мотивували оголошення підозри підсудному Чорному у скоєні злочину тим, що готель заснувала компанія "Майніч". Цю юридичну особу створено громадською організацією "Центр захисту інвалідів", яку очолюють Вадим Чорний і Сергій Дурач.

У суді також з'ясувалося, що підозру про скоєння злочину прийняв у присутності затриманого його адвокат, наданий підсудному державою, а не сам Чорний, який перебував 18 серпня у статусі затриманого. Спершу бізнесмен відмовився прийняти підозру, а згодом відмовився і від безоплатних послуг адвоката. Замість нього у понеділок інтереси бізнесмена відстоювали в суді чотири найняті ним захисники.

Заслухавши доводи сторін, слідчий суддя Іванчук надав змогу представнику обвинувачення повторно оголосити підозру підсудному й оголосив перерву до 8:45 вівторка.

Варто зазначити, що за даними, оприлюдненими заступником директора Одеської державної архітектурно-будівельної інспекції Ігорем Черкасовим, будівля згорілого готелю "Токіо Стар" значиться як "складські приміщення". Документів про переобладнання "складу" у готель до Одеської ДАБІ не надходило.

Як повідомлялося, за попередньою оцінкою експертів облуправління ДСНС, пожежа у готелі могла виникнути через займання електрощитової на другому поверсі.

Унаслідок пожежі 17 серпня дев'ять осіб загинули, десятьох осіб було госпіталізовано, п'ятеро з них досі перебувають у реанімації.

За даними мерії Одеси, 17 серпня в готелі "Токіо Стар" перебували 28 іноземців, у тому числі громадяни Білорусі, Туреччини, В'єтнаму, Литви, США, Кіпру, Бельгії, Польщі, Швеції, Ірану, Іраку та Франції. 73-річна громадянка Австралії загинула.