Суд відклав обрання запобіжного заходу власнику готелю

Суд відклав обрання запобіжного заходу власнику готелю "Токіо Стар"

Укрінформ
Київський райсуд Одеси відклав до вівторка винесення ухвали щодо запобіжного заходу Вадиму Чорному, власнику готелю "Токіо Стар", де в пожежі загинули дев'ять осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Слідство підозрює підсудного у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до пожежі і загибелі дев'яти осіб. Просимо обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розслідування кримінального провадження", - зазначила прокурор Оксана Моско.

Своєю чергою підсудний звернувся до суду з клопотанням про відвід судді Іванчука, мотивуючи це тим, що інтернет-видання, редактором якого свого часу він був, опублікувало у 2015 році критичну статтю зі згадкою про нині головуючого в суді.

Суддя Микола Тонконоженко виніс ухвалу відхилити клопотання про відвід як недостатньо обґрунтоване.

Адвокати Чорного також стверджували, що судом порушується вимога законодавства про підсудність: Київський райсуд не може розглядати клопотання органу досудового слідства, який територіально розміщується у Приморському районі Одеси.

Однак сторона обвинувачення, яку в суді представляли прокурори Оксана Моско, Євген Антощук і Тимофій Гаркушин, пояснила, що саме у цьому районі, на вулиці Філатова, зареєстрована і працює слідча група, створена ГУ НП в Одеській області.

Прокурори мотивували оголошення підозри підсудному Чорному у скоєні злочину тим, що готель заснувала компанія "Майніч". Цю юридичну особу створено громадською організацією "Центр захисту інвалідів", яку очолюють Вадим Чорний і Сергій Дурач.

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У суді також з'ясувалося, що підозру про скоєння злочину прийняв у присутності затриманого його адвокат, наданий підсудному державою, а не сам Чорний, який перебував 18 серпня у статусі затриманого. Спершу бізнесмен відмовився прийняти підозру, а згодом відмовився і від безоплатних послуг адвоката. Замість нього у понеділок інтереси бізнесмена відстоювали в суді чотири найняті ним захисники.

Заслухавши доводи сторін, слідчий суддя Іванчук надав змогу представнику обвинувачення повторно оголосити підозру підсудному й оголосив перерву до 8:45 вівторка.

Варто зазначити, що за даними, оприлюдненими заступником директора Одеської державної архітектурно-будівельної інспекції Ігорем Черкасовим, будівля згорілого готелю "Токіо Стар" значиться як "складські приміщення". Документів про переобладнання "складу" у готель до Одеської ДАБІ не надходило.

Як повідомлялося, за попередньою оцінкою експертів облуправління ДСНС, пожежа у готелі могла виникнути через займання електрощитової на другому поверсі.

Унаслідок пожежі 17 серпня дев'ять осіб загинули, десятьох осіб було госпіталізовано, п'ятеро з них досі перебувають у реанімації.

За даними мерії Одеси, 17 серпня в готелі "Токіо Стар" перебували 28 іноземців, у тому числі громадяни Білорусі, Туреччини, В'єтнаму, Литви, США, Кіпру, Бельгії, Польщі, Швеції, Ірану, Іраку та Франції. 73-річна громадянка Австралії загинула.

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