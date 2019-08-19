На Львівщині 7-річна дитина захворіла на правець

У Львівській області зафіксовано випадок захворювання на правець: 7-річного хлопчика у тяжкому стані доставлено до лікарні.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"У Львівській області 19 серпня до лікарні із судомами доставлено 7-річного хлопчика. Лікарі діагностували правець та ввели протиправцевий імуноглобулін. Стан дитини досі тяжкий", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ поінформували, що 10 серпня дитина впала з велосипеда і травмувала коліно.

"Зі слів матері, жодного щеплення проти правця дитині не робили", - зазначили у ЦГЗ.

Єдиний спосіб захистися від правця — вакцинація. Імунітет після захворювання швидко минає, і є ймовірність повторного зараження, тому вакцинація необхідна, навіть тим, хто вже хворів.

Як повідомляв Укрінформ, у поточному році зареєстровано 6 випадків захворювання на правець, з них один закінчився смертю. Троє із п’яти хворих — діти.