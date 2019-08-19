В Україну повертається спека

“20 серпня невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с”, - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 12-17°, на узбережжі морів 18-20°; вдень 27-32°.

У наступні два дні, 21-22 серпня, в Україні також без опадів, лише на заході країни вдень 21 серпня місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, на півдні до 21°; вдень 27-32°, у південних та східних областях 30-35°, 22 серпня на заході країни 22-27°.

Суху погоду синоптики обіцяють в Україні і 23-24 серпня. Лише 23 серпня в окремих районах центральних областей, вдень 24 серпня місцями на Закарпатті очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 12-19°, на півдні до 22°; вдень у західних та північних областях 23-29°, на решті території 30-35°.

У Києві та Київській області 20 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі у столиці становитиме 15-17°, вдень 28-30°; по області вночі 12-17°, вдень 27-32°.

Без опадів буде у Києві також 21-22 серпня. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°.

Суха погода збережеться у столиці і 23-24 серпня. Температура вночі становитиме 13-18°, вдень 24-29°.