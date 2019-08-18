Українцям завтра обіцяють до 31° тепла та дощі з грозами
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
"По Україні на добу 19 серпня невелика хмарність. Без опадів, лише вночі в східних областях місцями короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - йдеться в повідомленні.
Температура вночі 10-15, в південних та східних областях до 18°; вдень 26-31°.
У Києві та Київській області 19 серпня без опадів, у Києві температура вночі 13-15°, вдень 27-29°; по області - вночі 10-15°, вдень 26-31°.
Також Укргідрометцентр попереджає, що 19 серпня у центральних, східних, південних, Київській та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
На 20-21 серпня по Україні також очікується невелика хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході вдень 21 серпня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 27-32°, 21 серпня у південних та східних областях до 35°.
По Києву без опадів, температура вночі 13-18°, вдень 27-32°.
22- 23 серпня в Україні триватиме тепла погода переважно без опадів.
Температура вночі 13-19°, на узбережжі до 22°; вдень 25-31°, на півдні та сході до 33°; у західних, 23 серпня і в північних областях вночі 10-16°, вдень 20-26°.
Що ж до Києва, то тут в четвер та п'ятницю переважно без опадів.
Температура 22 серпня вночі 13-18°, вдень 25-30°; 23 серпня вночі 11-16°, вдень 21-26°.