Українцям завтра обіцяють до 31° тепла та дощі з грозами

У понеділок, 19 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, вдень повітря прогріється до 31 градуса тепла. Короткочасні дощі прогнозують лише місцями в східних областях.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"По Україні на добу 19 серпня невелика хмарність. Без опадів, лише вночі в східних областях місцями короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 10-15, в південних та східних областях до 18°; вдень 26-31°.

У Києві та Київській області 19 серпня без опадів, у Києві температура вночі 13-15°, вдень 27-29°; по області - вночі 10-15°, вдень 26-31°.

Також Укргідрометцентр попереджає, що 19 серпня у центральних, східних, південних, Київській та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На 20-21 серпня по Україні також очікується невелика хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході вдень 21 серпня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 27-32°, 21 серпня у південних та східних областях до 35°.

По Києву без опадів, температура вночі 13-18°, вдень 27-32°.

22- 23 серпня в Україні триватиме тепла погода переважно без опадів.

Температура вночі 13-19°, на узбережжі до 22°; вдень 25-31°, на півдні та сході до 33°; у західних, 23 серпня і в північних областях вночі 10-16°, вдень 20-26°.

Що ж до Києва, то тут в четвер та п'ятницю переважно без опадів.

Температура 22 серпня вночі 13-18°, вдень 25-30°; 23 серпня вночі 11-16°, вдень 21-26°.