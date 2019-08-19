ОТГ Полтавщини відзначили у всеукраїнському рейтингу фінансових можливостей

У першому кварталі поточного року створені в 2015-2018 роках об’єднані територіальні громади Полтавщини зайняли провідні місця в у всеукраїнському рейтингу серед своїх груп за окремими фінансовими показниками.

Про це повідомив радник з управління місцевими фінансами Полтавського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» Костянтин Качаненко.

«До уваги бралися чотири показники: доходи на душу населення (співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості мешканців громади); рівень дотаційності; питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ; питома вага заробітної плати у видатках загального фонду» - поінформував Качаненко.

За підсумками аналізу, зробленого експертами Програми «U-LEAD з Європою», у першій групі (населення понад 15 тис. мешканців) 21 місце майже серед сотні громад посіла Пирятинська ОТГ. У першій половині цієї групи також і Засульська ОТГ Лубенського району.

Досить солідні успіхи ОТГ Полтавщини у другій групі (населення від 10 до 15 тисяч), куди входить 124 громади. Серед лідерів тут одразу 6 полтавських: Глобинська, Шишацька, Щербанівська Полтавського району, Лохвицька, Гребінківська та Козельщинська.

Серед найкращих 3-ої групи (населення від 5 до 10 тисяч), до якої входять 267 громад, одна з наймолодших в області Опішнянська Зіньківського району, яка займає 14-ту позицію. У першій чверті списку представлені також Михайлівська Машівського району (16 місце), Машівська (20), Нехворощанська Новосанжарского (24), Чорнухинська (30), Новосанжарська (45 місце).

Серед лідерів найчисельнішої 4-ї групи ОТГ України з населенням до 5 тисяч, куди входить 292 громади, теж традиційно залишаються полтавці. На почесному 3-му місці – Драбинівська ТГ Новосанжарського району, на 5-му Сенчанська Лохвицького, на 8-му - Краснолуцька Гадяцького. Окрім них, у першій чверті рейтингу ще 7 ОТГ Полтавщини.