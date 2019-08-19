У Коростені затримали іноземця, який викрав українку

У Коростені на Житомирщині правоохоронці затримали іноземця, який викрав та експлуатував 25-річну українку.

Про це у Facebook повідомив начальник ГУ Нацполіції у Житомирській області В’ячеслав Печененко.

«У Коростені поліцейські разом зі співробітниками УСБУ регіону під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 45-річного іноземця за викрадення та експлуатацію українки. Затримання провели бійці спецпідрозділу ГУНП Житомирщини, які втрутились у ситуацію дуже вчасно: чоловік саме приставив до спини дівчини пістолет, змушуючи її йти за ним», - написав Печененко.

Він додав, що близько місяця тому іноземець, взявши у заручники матір, змусив 25-річну жінку перетнути кордон України та певний час утримував її за місцем свого проживання, постійно експлуатуючи.

На початку серпня жінці вдалось повернутись додому і вона відразу звернулася до поліції.

Читайте також: На Вінниччині затримала підозрюваного у торгівлі зброєю

«За українським законодавством за такі дії іноземцю загрожує до 15 років ув’язнення. Також поліцейські мають відомості щодо спільника затриманого, нині встановлюється його місце знаходження», - зауважив начальник обласної поліції.

Фото: поліція