На Вінниччині затримала підозрюваного у торгівлі зброєю

Правоохоронці затримали на Вінниччині 39-річного чоловіка, який підозрюється у продажі вогнепальної зброї.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

"17 серпня у смт Липовець працівники слідчого управління поліції спільно з оперативними працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури за підозрою у торгівлі зброєю затримали жителя Погребищенського району. Підозрюваного затримали під час продажу вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на площі неподалік автостанції 39-річний зловмисник продав пістолет іноземного виробництва Unique з чотирма набоями до нього. У затриманого вилучено 13 тисяч гривень, які він виручив за вогнепальну зброю.

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Пістолета передали на експертизу, аби встановити його походження.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), санкція якої передбачає до 7 років ув’язнення.

Правопорушника помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Фото: npu.gov.ua