Суд арештував "блогера", який на камеру побив ветерана АТО

Хмельницький міськрайонний суд заарештував до 1 жовтня Артура Сороченка, підозрюваного в побитті ветерана АТО.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Сороченко в суді визнав свою провину й наголосив, що з повагою ставиться до військових", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваного заарештували до 1 жовтня, визначивши заставу в розмірі 40 тис. 140 гривень.

Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня в Миколаєві затримали зловмисника, який побив ветерана АТО. Його розшукувала поліція Хмельницької області.

Затриманий був відомий тим, що записував відео, де знущався з людей за гроші, які йому на банківську карту скидали глядачі.

Ветерана АТО він побив за слова, що РФ воює проти України. Відео цього побиття теж було розповсюджене в інтернеті. Сам постраждалий після інциденту в поліцію не звернувся, але правоохоронцям удалося його відшукати. Після чого ветеран АТО написав заяву про злочин.