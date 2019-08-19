Суд арештував "блогера", який на камеру побив ветерана АТО
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Сороченко в суді визнав свою провину й наголосив, що з повагою ставиться до військових", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підозрюваного заарештували до 1 жовтня, визначивши заставу в розмірі 40 тис. 140 гривень.
Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня в Миколаєві затримали зловмисника, який побив ветерана АТО. Його розшукувала поліція Хмельницької області.
Затриманий був відомий тим, що записував відео, де знущався з людей за гроші, які йому на банківську карту скидали глядачі.
Ветерана АТО він побив за слова, що РФ воює проти України. Відео цього побиття теж було розповсюджене в інтернеті. Сам постраждалий після інциденту в поліцію не звернувся, але правоохоронцям удалося його відшукати. Після чого ветеран АТО написав заяву про злочин.