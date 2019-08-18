У Миколаєві затримали зловмисника, який на камеру побив ветерана АТО

У Миколаєві затримали зловмисника, який побив ветерана АТО, розповсюдивши відео про це в інтернеті, і якого розшукувала поліція Хмельницької області. Виявилося, що затриманий вже був засуджений.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Зловмисник, який має кримінальні прізвиська “Малиш” і “Турик”, намагається вести активну діяльність у соціальних мережах. Також відомо, що 26 липня “блогер” під Житомиром вчиняв хуліганські дії та побив ветерана АТО, що також стало об’єктом численних публікації в онлайн-виданнях", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, розшукуваний за скоєння хуліганський дій 32-річний мешканець Бердичева переховувався від хмельницьких правоохоронців у Миколаєві.

"Тож, маючи санкціоноване ухвалою суду доручення Хмельницького ГУНП на затримання вказаного зловмисника з метою його приводу до суду, миколаївські оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Миколаївській області разом із співробітниками спецпідрозділу поліції особливого призначення затримали підозрюваного та направили його до Хмельниччини", - розповіли в миколаївській поліції.

Там також зазначили, що "блогер" був раніше судимий за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю.

Як зазначає житомирське ЗМІ, затриманий відомий тим, що записував відео, на яких знущається над людьми (часто бездомними) за гроші, які йому на банківську карту скидають глядачі.

Ветерана АТО цей зловмисник побив за слова, що РФ воює проти України. Відео цього побиття теж було розповсюджене в інтернеті. Сам постраждалий після інциденту в поліцію не звернувся, але правоохоронцям вдалося його відшукати. Після чого ветеран АТО написав заяву про вчинення злочину.