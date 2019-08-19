На Запоріжжі пішов із життя 93-річний ветеран УПА

У Молочанську Запорізькій області пішов із життя ветеран Української повстанської армії Леонід Герасімюк.

Про це у Facebook повідомив начальник управління комунікацій з громадськість Запорізької ОДА Олександр Зубченко.

"Сьогодні пішов у вічність мужній син України, ветеран Української повстанської армії Леонід Опанасович Герасімюк… Пишаюся знайомством із вірним сином України, щирі співчуття рідним та близьким героя", - написав Зубченко.

Леонід Герасимюк народився 23 квітня 1926 року у с. Орищі (нині – Локачинський район Волинської області). Його батько Опанас Герасімюк був на фронті з початку Першої світової війни, двічі нагороджувався Георгіївським хрестом.

У червні 1941 року Леонід Герасімюк під час проголошення у Львові Української держави піднімав синьо-жовтий прапор на Княжій Горі. Далі був арешт гестапівцями, смертний вирок, втеча з в’язниці.

Збройну боротьбу в лавах УПА він почав ройовим у селі Вовчок, далі опікувався ідейно-політичною та інформаційною роботою з особовим складом та місцевим населенням, пройшов важкими дорогами війни на Поліссі, Холмщині та Підляшші.

У жовтні 1944 року Герасімюк потрапив у полон до НКВС, був засуджений до розстрілу, всю його сім'ю вислали до Сибіру. Після кількох місяців страшного очікування смертний вирок замінили двадцятьма роками каторжних робіт. Відбував покарання у Казахстані на мідних рудниках та на будівництві космодрому Байконур.

12 вересня 1954 року Леоніда Опанасовича реабілітували. Після звільнення поїхав до матері у Прокоп'євськ Кемеровської області, де працював на шахті, а у 1976 році вийшов на пенсію та переїхав до Молочанська. Він дуже хотів повернутися на рідну Волинь, але дорогу додому було закрито. До останніх днів радянської влади у КДБ зберігалася особова справа Леоніда Герасімюка із червоною поміткою "особливо небезпечний".

З проголошенням незалежності колишній воїн УПА активно займався громадською діяльністю, розшукував своїх однополчан. Після початку агресії РФ став волонтером української армії, у травні 2015 року відвідував бійців Добровольчого Українського корпусу під Маріуполем.

Мужність та самовідданість Леоніда Герасімюка відзначено найвищою нагородою Запорізької області - медаллю "За розвиток Запорізького краю".