У Запоріжжі “євробляхери”провели автопробіг проти штрафів

У Запоріжжі відбувся автопробіг власників машин з іноземною реєстрацією, які вимагають відтермінувати запровадження штрафів за керування такими машинами, допоки питання їх розмитнення не буде переглянуто Радою нового скликання.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Сьогодні всі власники авто на іноземній реєстрації опинилися в ситуації, коли за керування машинами передбачені штрафні санкції: при першій зупинці патрульною поліцією – 8,5 тисяч гривень, при повторній зупинці – 17 тисяч гривень плюс позбавлення прав, конфіскація авто. Також по лінії ДФС передбачені штрафи до 170 тисяч гривень. На сьогодні Президент Зеленський озвучив, що нова Рада, що приступить до виконання своїх обов’язків з 29-го, негайно ухвалить закон, що відтермінує введення штрафних санкцій ще на три місяці. Але це відбудеться не раніше 30-го числа, а з 22-го почнуть вступати у силу штрафи і керувати авто вже не можна», – каже організатор акції, керівник організації «АвтоЄвроСила Запоріжжя» Влад Погорелов.

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Згідно з чинним законодавством, штрафні санкції проти тих, хто не встигне розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією, мають почати діяти з 24 серпня.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 16 травня продовжила пільговий період для розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією на 90 днів.

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислєвробляхери укрінформення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.

Фото: Радіо Свобода