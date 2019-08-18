В автомістечку під Полтавою дітей навчатимуть правил дорожнього руху
Укрінформ
На території сервісного центру МВС у Розсошенцях, що під Полтавою, відкрили дитяче автомістечко, де малеча у процесі гри вивчатиме правила дорожнього руху.
Про це інформує сайт Щербанівської ОТГ Полтавського району.
"Майданчиків такого масштабу в Україні немає. Наше дитяче автомістечко – це приклад успішної реалізації спільних проєктів, креативного підходу та продуктивної роботи команди однодумців", - зазначила директор департаменту освіти й науки Полтавської ОДА Олена Харченко.
Ідея створення автомістечка належить начальнику сервісного центру МВС Віталію Бондаренку, якого підтримали у Щербанівській ОТГ.
"Знаючи правила, дитина вже буде обережною та обачною на дорозі. Сільрада забезпечить підвезення шкільним автобусом дітей громади сюди на навчання, яке буде проходити у рамках освітніх програм", - зазначив сільський голова Ігор Процик.