В автомістечку під Полтавою дітей навчатимуть правил дорожнього руху

На території сервісного центру МВС у Розсошенцях, що під Полтавою, відкрили дитяче автомістечко, де малеча у процесі гри вивчатиме правила дорожнього руху.

Про це інформує сайт Щербанівської ОТГ Полтавського району.

"Майданчиків такого масштабу в Україні немає. Наше дитяче автомістечко – це приклад успішної реалізації спільних проєктів, креативного підходу та продуктивної роботи команди однодумців", - зазначила директор департаменту освіти й науки Полтавської ОДА Олена Харченко.

Ідея створення автомістечка належить начальнику сервісного центру МВС Віталію Бондаренку, якого підтримали у Щербанівській ОТГ.

Тут усе по-дорослому: на заасфальтованому майданчику нанесена дорожня розмітка, по всій території установлені справжні дорожні знаки, світлодіодний світлофор, таблички. Є лежачі поліцейські, залізничний переїзд, велодоріжки, паркування, тунель і навіть залізничний переїзд зі шлагбаумом та семафорами. На ньому також встановлені каруселі й гойдалки для наймолодших відвідувачів, а старші можуть кататися на роликах, самокатах, велосипедах та міні -авто. Відтепер діти не лише Щербанівської громади, а й з інших населених пунктів та навіть Полтави можуть під керівництвом патрульних інспекторів вивчати на практиці правила дорожнього руху.

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"Знаючи правила, дитина вже буде обережною та обачною на дорозі. Сільрада забезпечить підвезення шкільним автобусом дітей громади сюди на навчання, яке буде проходити у рамках освітніх програм", - зазначив сільський голова Ігор Процик.